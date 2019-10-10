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أخبار البلد

مقاضاة المخالفين.. السكك الحديدية: نحن الجهة الوحيدة لحجز تذاكر القطارات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:43 م
صدى البلد
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احمد أبوشوشة
أكدت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات وانها اتخذت كافة الاجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الاعلام انها تختص بحجز تذاكر القطارات.

وأشار البيان الى أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات او من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر بالإضافة إلى امكانية الحجز عن طريق التليفون المحمول (الموبايل ابيلكيشن)، مشيرة الى ان صفحة وزارة النقل على الفيس بوك تنشر بشكل دائم فيديو يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.

وأهابت هيئة السكك الحديدية بالمواطنين التعامل فقط مع هيئة سكك حديد مصر في هذا المجال، كما تناشد الهيئة المواطنين بالابلاغ الفوري عن اي شركات تدعي اختصاصها بحجز التذاكر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها فورا وذلك عبر الارقام المخصصة للشكاوى والمقترحات وهي 01220008807- 01220008806 - 01274422925 0225753555
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