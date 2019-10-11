لتوفير فرص عمل.. برلماني يطالب الحكومة بافتتاح مصانع جديدة

طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الاهتمام بالملف الصناعي لتوفير فرص عمل دائمة للشباب وزيادة تنمية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن المشروعات التي قامت بها الحكومة في بناء المدن الجديدة مؤقتة و يجب التركيز على افتتاح مصانع جديدة يوفر فرص عمل جديدة للشباب.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطن المصري تحمل كثيرًا فاتورة الإصلاحات الاقتصادية ولابد من الاهتمام به ودعمه بقوة حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة، لافتًا إلى أن الاستدامة ليست في بناء المدن وغيرها ولكن الاستدامة في توفير فرص عمل في مجال الصناعات المختلفة.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة بالالتزام بقرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور، وأضافت المبالغ المتأخرة بأثر رجعي لجميع الموظفين منذ بداية قرار الرئيس .



وكان رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية محمد السبكي، قد أكد أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه سيبدأ اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.



جاء ذلك خلال اجتماع السبكي مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى السبب يرجع إلى أن مندوبي الوزارة ببعض الجهات(المراقبون الماليون) كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.



وأضاف "أنه تم عقد اجتماع مُشترك بين نائب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المُختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دوري من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور".