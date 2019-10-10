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تعليم

التعليم توضح مدى أحقية من لم ينته من تأدية الخدمة العسكرية في التقديم بوظائف المعلمين

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:58 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مدى إمكانية تقدم من لم ينته من تأدية الخدمة العامة او الخدمة العسكرية ، من التقدم لوظائف العقود المؤقتة للمعلمين 2020 .

وقالت وزارة التربية والتعليم : يمكن لمن لم ينته من تأدية الخدمة العامة او الخدمة العسكرية من التسجيل في وظائف العقود المؤقتة للمعلمين 2020 ، من خلال استخراج إفادة من الجهة التي يؤدي فيها المتقدم الخدمة العامة، إدارة التجنيد ، ورفعها على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم لحين استكمال فترة الخدمة، على أن يتم تحديث البيانات بعد تأدية الخدمة في وقت لاحق.

جدير بالذكر أنه ، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن انطلاق مشروع البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية لمعاونة الباحثين عن فرص عمل طبقًا للشروط والاحكام وللإطلاع على النتائج النهائية لمن وقع عليهم الاختيار.

وقالت الوزارة إن هذا يأتي تماشيا مع أهداف الحكومة المصرية فى اطار التحول الرقمى بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الوظائف والإجراءات الحكومية بهدف زيادة الشفافية ومستويات الفعاليّة والكفاءة في إنجاز المهام، بالإضافة إلى تحسين وتسريع العمليات والإجراءات وزيادة جودة الخدمات العامّة، مما يُؤدي إلى تطوير عمليات صنع القرار وإتاحة الفرص.
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