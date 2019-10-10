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أخبار العالم

سوريا الديمقراطية: مقتل وإصابة مدنيين في قصف تركي على القامشلي٣

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:06 م
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
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شيماء مصطفى
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مصطفى بالي، عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين خلال قصف تركي على مدينة القامشلي في سوريا.

ونشر مصطفى بالي، مقطع فيديو صادم، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر فيه أب يحتضن طفله المصاب بجروح خطيرة، وفاقد لوعيه، بعد قصف تركيا مدينة القامشلي في سوريا.

وعلق "بالي" على الفيديو قائلا: "قتلت سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، وفقدت فتاة صغيرة ساقيها وأصيب طفل بجروح خطيرة نتيجة القصف التركي على المدنيين في القامشلي بسوريا".

وبدأت تركيا عدوانها، أمس الأربعاء، على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية آلافا من مقاتلي داعش في السجون وعشرات الآلاف من أقاربهم في مخيمات، وكثير منهم أجانب. وألحقت قوات سوريا الديمقراطية الهزيمة بجهاديين في مساحات شاسعة في شمال وشرق سوريا بدعم أمريكي يشكل قوات برية وقوة جوية.
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