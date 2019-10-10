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حوادث

القضاة: فتح باب الترشح لانتخابات النادي 21 أكتوبر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:28 م
نادي القضاة
نادي القضاة
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عمرو خليفة و جودت عيد
أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر؛ فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.

وأضاف السيد؛ أن فتح باب الترشح سيكون اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٢١ أكتوبر إلى يوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء.

وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر.

والانتخابات هي انتخابات تجديد كلي بمعنى على مجلس الإدارة بأكمله بما يشمل ١٧ مقعد وصفهم كالآتي 

مقعد الرئيس
مقعد عن المتقاعدين
و٥ مقاعد للمستشارين
و٥ مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا
و٥ من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام
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