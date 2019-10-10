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أخبار العالم

الجيش التركي يعلن فرض سيطرته على 8 قرى بسوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:33 م
القوات التركية في
القوات التركية في سوريا
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شيماء مصطفى
أعلن الجيش التركي، عن فرض سيطرته على عدد من القرى في سوريا، عقب إطلاق أنقرة عملية عسكرية بعنوان "نبع السلام" في شمال سوريا، بهدف القضاء على الأكراد.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام تركية، إن الجيش التركي أعلن فرض سيطرته على 8 قرى في مدينتي تل أبيض ورأس العين في إطار عملياته المستمرة شرقي الفرات.

وبدأت تركيا عدوانها، أمس الأربعاء، على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية آلافا من مقاتلي داعش في السجون وعشرات الآلاف من أقاربهم في مخيمات، وكثير منهم أجانب. وألحقت قوات سوريا الديمقراطية الهزيمة بجهاديين في مساحات شاسعة في شمال وشرق سوريا بدعم أمريكي يشكل قوات برية وقوة جوية.
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