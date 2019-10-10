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توك شو

معندوش كبير.. تامر أمين يشن هجوما حادا على أردوغان.. شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:58 م
تامر أمين وأردوغان
تامر أمين وأردوغان
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حمزة شعيب
عقب الإعلامي تامر أمين، على الغزو التركي لشمال شرق سوريا، قائلًا:" ما يفعله أردوغان منذ سنوات خرق للقوانين الدولية في كل المجالات".

وأضاف "أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر قناة "النهار"، أن أردوغان تجاوز كل المعايير والقوانين من إرهاب واتجار بالبشر وتمويل النفط لداعش، حتى في ملف حقوق الإنسان الذي يضرب به عرض الحائط، مُغافلًا كل تعاليم حقوق الإنسان الدولية حيث يعتقل قُضاة وصحفيين وضباط جيش، ويقوم بإغلاق الصحف والقنوات ويحجب مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: "أردوغان معندوش كبير ومبيخفش من حد".

وأشار إلى أن مصر ودول العالم يدينون العدوان التركي على الأراضي السورية ويحذرون من العواقب الوخيمة للاعتداء.
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