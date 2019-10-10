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فن

كريم عفيفى يهنئ مي عمر بعيد ميلادها.. شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:32 م
كريم عفيفى ومى عمر
كريم عفيفى ومى عمر
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القسم الميدانى
هنأ الفنان كريم عفيفى الفنانة مى عمر بعيد ميلادها وقام بنشر صورة له معها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق كريم عفيفى على الصورة قائلا "كل سنة وانت طيبة ياجميلة الجميلات وسنة حلوة وسعيدة عليكى".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : كل سنة وهي طيبة - قمر والله - منور الدنيا.

 
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