كريم عفيفى يهنئ مي عمر بعيد ميلادها.. شاهد





هنأ الفنان كريم عفيفى الفنانة مى عمر بعيد ميلادها وقام بنشر صورة له معها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".وعلق كريم عفيفى على الصورة قائلا "كل سنة وانت طيبة ياجميلة الجميلات وسنة حلوة وسعيدة عليكى".وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : كل سنة وهي طيبة - قمر والله - منور الدنيا.