7.8 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

بلغ اجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 7.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1392 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1594 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.



واستحوذت الأسهم على 36.6 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.4% خلال الأسبوع.