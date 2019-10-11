تعرف على أفضل 8 بنوك في التمويل العقاري

تعمل البنوك على دعم قطاع التمويل العقارى وذلك للتوافق مع توجهات الدولة فى دعم الإسكان الاجتماعى، ويرصد "صدي البلد" في هذا التقرير كافة المزايا والتسهيلات التى توفرها البنوك لعملاء التمويل العقارى من خلال التطرق إلي أفضل 8 بنوك في التمويل العقاري:



الأهلى المصرى:

يقدم البنك الأهلى المصرى خدمة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزي لشرائح محدودى الدخل ، ووصل اجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك إلى ما يزيد عن 7 مليارات جنيه منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية يونيو الماضى، مقارنة بمبلغ 4.1 مليار جنيه في يونيو 2018، بمعدل نمو بلغ 73% من قيمة التمويل القائم ،والتي استهدفت كافة شرائح المواطنين من محدودي ومتوسطي وكذا فوق متوسطي الدخل.



وفقًا للإعلان من قبل صندوق التمويل العقارى يتم تحديد الدخل الشهرى للعميل عند الحصول على التمويل، بالإضافة إلى عدم امتلاكه أي وحدة حتى في حالة الميراث، ويشترط البنك أن لا يقل سن المستثمر عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل ولا يتعدى الـ 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ إنتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب، والجنسية للمصريين المقيميين فقط، والحد الأقصى لمدة القرض 20 عامًا، ويتم تحديد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقارى وفقًا للإعلان المعلن، ويتم سداد الدفعة المقدمة 20% من سعر الوحدة وفقًا للتقييم وبحد أقصى 40% ، ويتم منح قيمة التمويل مقارنة بسعر الوحدة حتى 80% من قيمة الوحدة وفقًا للتقييم، كما يتم إحتساب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري ، ولا يتم تحميل العميل بأي مصاريف فتح الحساب والاستعلام، ويتيح البنك وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي .



ولا يتم تطبيق عمولة سداد مُعجل، ويتم رد فرق الدعم بناء علي التعليمات الواردة في هذا الشأن، ويبلغ العائد على التأخير على الاقساط مستحقة الدفع بنسبة 2%، وتتمثل المستندات المطلوبة فى صورة بطاقة رقم قومي، وشهادة قيد، وإيصال مرافق حديث، ومستندات اثبات دخل .



بنك مصر:

يتيح بنك مصر برامج متنوعة للعملاء سواء قروض عقارية من البنك أوضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حيث يتيح التمويل العقاري للأفراد من الموظفين، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية، كما يوفر برنامج تعهد تحويل الراتب أو القسط مع عملاء جهات عملهم متعاقدة مع البنك بتحويل الراتب ، وكذلك برنامج إثبات دخل ، وبرنامج المهن الحرة والأنشطة التجارية .



و يتيح البنك القرض بأقل مصاريف إدارية، ويتم تحصيلها عند صرف القرض، وتتمثل المستندات المطلوبة من العميل فى بيان بالدخل الشهري وصورة بطاقة رقم قومي وإيصال مرافق.



كما يوفر البنك تأمين مجاني على الحياة في حالة الوفاة لا يتم المطالبة باي مستحقات للبنك، مع إمكانية منح القرض للزوج والزوجة (فى حالة عمل الزوجة)، كما يمكن منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، ولكن يشترط أن تكون مسجله في الشهر العقاري، ويتم إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب ،وكذلك الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني .



كما يقدم البنك التمويل العقاري للأفراد بضمان أوعية ادخارية شهادات، وودائع وحسابات توفير، ويقدم أطول مدة تقسيط تصل إلى 15 سنة، ويتيح نسبة التمويل 100% من قيمة الوحدة السكنية مع مراعاة النسبة التسليفية لكل وعاء، وبما لايتجاوز 90% من القيمة الاستردادية للوعاء الادخارى.

ويقدم البنك سعر عائد تنافسي، وتبلغ أعلى قيمة للقرض 50 مليون جنيه، وتتمثل المستندات المطلوبة من العميل فى صورة بطاقة رقم قومي سارية للمصريين (أو جواز سفر ساري للأجانب)، وطلب الحصول على القرض، والمستندات المطلوبة للوحدة السكنية المراد تمويلها، في حالة أن الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل، ولابد من تقديم سند ملكية مسجل خالي من الحقوق العينية للغير .



وفي حالة إن الوحدة غير قابلة للتسجيل، يتم تقديم عقد بيع ابتدائي بين العميل ومالك الوحدة السكنية وسند ملكية البائع، و تعهد تحويل الراتب أو القسط على البنك، و إثبات الدخل.

كما يقدم البنك قروض تمويل عقاري بغرض تشطيب أو تحسين الوحدات السكنية، وتصل أكبر قيمة تمويل إلى 1.5 مليون جنية، وتبلغ أطول فترة سداد إلى 120 شهر، ويتيح معدل عائد منافس، وبأقل مصاريف إدارية للقرض .



يتيح البنك التمويل بغرض التشطيب أو التحسين لكافة الوحدات القائمة، سواء المسجلة أو غير المسجلة، وتأمين مجاني على الحياة .



ويقدم البنك تمويل عقارى لمحدودى الدخل ضمن مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى، وتصل نسبة التمويل للعملاء المحولين رواتبهم أو القسط ووجود عقد تحويل راتب إلى 85% من قيمة القرض، ويصل الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى نحو 650 جنيه، يصل التمويل حتى 80% لبرنامج إثبات الدخل، والحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى نحو650 جنيه، ويقدم برنامج المهن الحرة والأنشطة التجارية تمويل بحد أقصى 70%، وبحد أدنى لصافى الدخل الشهرى نحو 1000 جنيه، وهناك برنامج تمويل عقارى بنسبة 60% تشمل ولاتشمل الدعم وفقًا لشروط منح كل برنامج ، ولايوجد اشتراط حد أدنى لصافى الدخل الشهرى .



ويصل الحد الأدنى لمدة القرض 8 سنوات، والحد الأقصى لمدة 20 سنة، يصل معدل العائد السنوى على الرصيد المتناقص للقرض للعملاء ذوى صافى دخول شهرية أقل من 2100 جنيه نحو 5% ، والعملاء ذوى صافى الدخول الشهرية أكبر من أو يساوى 2100 معدل العائد 7% .



وتبلغ قيمة التمويل 20 ألف جنيه، ويتم تمويل حتى 85% من قيمة الوحدة السكنية كحد أقصى للتمويل، ويشترط البنك ألا يزيد صافى الدخل الشهرى عن 3500 جنيه للاعزب ، 4750 جنيه للمتزوج، ويصل الدعم المقدم من الصندوق إلى 5000 جنيه كحد أدنى ، و25 الف جنيه كحد أقصى .



كما يتم التأمين على الحياة والعجز الكلى ويتحمل البنك الوثيقة ، ويتم تأمين الحياة فقط دون العجز فى للحالات المطبق عليها الموافقة الخاصة بالعملاء ذوى الاحتباجات الخاصة .

تتمثل المستندات فى صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي سارية ، وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للزوجة سارية ، وإيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون على ألا يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، وقسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد ، وشهادة إثبات الدخل .



وفى حالة تمويل العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، يتم تقديم أصل شهادة بالدخل من الإدارة المختصة في جهة العمل صلاحيتها ثلاثة أشهر على الأكثر أو ثلاثة إيصالات مرتب حديثة أصل أو صور معتمدة لإثبات مدة الخدمة المطلوبة بجهة العمل أو كشف حساب بنكي حديث يظهر تحويل المرتب (أصل أو صور معتمدة) على أن يتضمن تاريخ تحويل الراتب لعام سابق .



وفى حالة تمويل أصحاب المهن الحرة ، أو أصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية ، يجب تقديم شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونين المعتمدين بالبنك المركزي أو شهادة من الضرائب تبين دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبية لآخر ثلاث سنوات أو كشف حساب بنكي أو كشف حساب توفير (بنكي أو بريد) حديث لمدة 6 شهور شخصي (او باسم الشركة) أصل أو صورة معتمدة من جهة الإصدار أو اقرار بالدخل مع إستعلام ميداني عن المنزل والعمل لبرنامج محدودي الدخل .



وفى حال المهن الحرة يتم إستيفاء صوره من البطاقة الضريبية وصورة من ترخيص مزاولة المهنة ، وفى حالة أصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية ساري يتم إستيفاء صوره مستخرج رسمي حديث من السجل التجارى أو الصناعى لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر وصورة من البطاقة الضريبية.



كما يتيح البنك التمويل بدون إثبات دخل، وفى هذه الحالة يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي أو ما يفيد اعتماده من وزارة المالية ، ويشترط البنك مجموعة من المستندات الخاصة بالوحدة السكنية ، ففي حال أن الوحدة مسجلة أو في حالة التمويل بضمان وحده سكنيه أخرى ، وسند ملكية مسجل خالي من الحقوق العينية للغير، رخصة البناء أو تصريح البناء ، وشهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار بأسم المالك وأن الضرائب العقارية على الوحدة السكنية مسدده بالكامل ، وشهادة تصرفات عقارية لمدة 15سنة، أى مستند إضافي يتم طلبه من الإدارة القانونية .



وفي حالة أن الوحدة قابلة للتسجيل (إفراد – شركات – جهات حكومية) ، يجب تقديم عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقاري خالي من الحقوق العينية للغير أو قرار التخصيص + محضر استلام الأرض ، ويتم تقدية صورة من رخصة المباني ، وشهادة من الضرائب العقارية تفيد تكليف العقار باسم المالك وأن الضرائب العقارية مسدده بالكامل ، وشهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 سنة ، ولابد من موافقة جهاز المدينة أو الجهة البائعة علي نقل الملكية إلي المستفيد و رهن الوحدة لصالح البنك (حال الشراء من جهات حكومية)، وتقديم شهادة من الحي تفيد بعدم وجود أي مخالفات علي الوحدة ، وأي مستند إضافي يتم طلبه بمعرفة الشئون القانونية .



التجارى الدولى – مصر:

يقدم البنك التجارى الدولي– مصر، العديد من المميزات لعملائه أثناء حصولهم علي قرض التمويل العقارى، تتمثل في وجود سعر عائد مميز، كما أن قيمة القرض تصل الي 80% من قيمة العقار، ويبدأ مبلغ القرض من 120.000 ألف جنية مصري ، ويصل إلي 5 مليون جنيه .



و مرونة في فترة السداد تصل إلى 20 سنة، مع وجود سهولة فى سداد القرض، من خلال أكثر من 150 فرع، وأكثر من 80 ماكينة إيداع نقدي ، كما يبدأ سن المقترض من 21 عامًا حتي 60 عامًا للموظفين، و65 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.



أما عن المستندات المطلوبة ، فيستلزم للحصول علي قرض التمويل العقارى من البنك التجارى الدولى – مصر ، وجود صورة من بطاقة رقم قومي سارية، بالاضافه الي إيصال حديث لفاتورة الهاتف، أو الكهرباء، أو الغاز.



وحول المستندات المطلوبة لإثبات الدخل، ففي حالة تحويل الراتب، يجب وجود خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب، وفي حالة عدم تحويل الراتب، يشترط تقديم خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب ، وكشف حساب بنكي شخصي عن أخر 6 أشهر.



أما فى حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة، يجب وجود كشف حساب بنكي شخصي ، أو بأسم الشركة عن أخر 6 أشهر ، وصورة حديثة من السجل التجاري، أو شهادة مزاولة المهنة، وصورة من البطاقة الضريبية، وشهادة حديثة بالموقف الضريبى مصدرة من محاسب قانونى.



التعمير والإسكان:

يوفر بنك التعمير والإسكان نسبة تمويل تصل إلى 80% بحد أقصى من قيمة التمويل العقاري أو سعر البيع أيهما أقل ، وتصل مدة التمويل إلى 10 سنوات بحد أقصى.



يشترط البنك أن لا تتعدى نسبة القسط الشهري بالإضافة إلى الالتزامات البنكية 40 % من الدخل الشهري للعميل ، كما يتيح البنك إمكانية السداد المعجل الكلي والجزئي للتمويل، ولا يوجد حدود على قيمة الوحدة أو دخل العميل، مع إمكانية تمويل عمليات البناء والتجديدات والتشطيبات، وتمويل الوحدات التجارية والخدمية والإدارية، كما يتيح البنك منح التمويل العقاري كتمويل مشترك بين طرفين، ويبلغ سعر العائد المتناقص 19.75% بما يعادل عائد ثابت 13.21% لمدة 10 سنوات .



كما يتيح البنك باقة متنوعة من منتجات التمويل العقارى لكل من الموظفين ، وأصحاب الأنشطة التجارية ، وأصحاب المهن غير التجارية ، ويشترط البنك فى حالة تمويل الموظفين تقديم عدد من المستندات المتمثلة فى تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل أو شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل ، وبطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة ، وصورة من قسيمة الزواج ، وعقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة ، وكشف حساب لمدة 6 أشهر على الأقل .



وفيما يتعلق بموظفي القطاع الخاص يجب التصديق على شهادة الدخل المقدمة بصحة التوقيع من أحد البنوك التي تتعامل معه جهة العمل، وفى حالة أصحاب الأنشطة التجارية يشترط تقديم شهادة من محاسب قانونى بالدخل السنوي أو الشهري ، ومستخرج حديث من السجل التجاري ، والبطاقة الضريبية ، وعقد إيجار أو تمليك مقر النشاط ، وبطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة ، وصورة من قسيمة الزواج ، وعقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة ، وبشرط مضى سنة على القيد بالسجل التجاري .



التنمية الصناعية:

يقدم بنك التنمية الصناعية منتج “التمويل العقاري” ، وذلك بما يتماشى مع مبادرة التمويل العقاري والتي أطلقها البنك المركزي لمحدودي الدخل، ويصل سعر الفائدة إلى 5% للعملاء محدودى الدخل ، والحد الأقصى للدخل الشهرى أقل من 1400 جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة يحدد من قبل صندوق التمويل العقارى ، وبالنسبة لسعر الإقراض 7% فإن الحد الأقصى للدخل الشهرى يحدد من قبل صندوق التمويل العقارى .



العقارى المصرى العربى:

يتيح البنك العقارى المصرى منتج التمويل العقارى للأغراض السكنية والعقارات التجارية، بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى للقسط الشهرى 40 ٪ من دخل المقترض، ولا يشترط البنك تحويل الراتب، ويصل الحد الأدنى للسن في وقت التقديم 21 عامًا، والحد الأقصى للسن 65 عامًا في نهاية مدة التمويل.

ويقدم البنك مجموعة متنوعة من التطورات والمشاريع والوحدات المقدمة للعملاء لإختيار الوحدة المفضلة ، بأقساط شهرية ثابتة ، ويعمل على تسهيل الإجراءات فى حالة إستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.



كما يتيح البنك تمويل الوحدات السكنية بحد أقصى 80٪ من قيمة الوحدة ، وفترة السداد القصوى تصل إلى 20 سنة ، ويشترط تقديم بطاقة الرقم القومى وموافقة من جهة العمل ، وفيما يتعلق بأصحاب الأعمال التجارية الخاصة ، يتم تحديد إثبات الدخل المطلوب عند فحص كل حالة بالتفصيل ، لابد من تقديم كشف حساب لآخر 6 أشهر، بالإضافة إلى ضرورة تقديم إثبات الملكية المسجل للوحدة ، أو المبنى ، ورخصة البناء الرسمية ، وشهادة عمل عقارية ، وتقرير الضريبة العقارية المدقق .



وفيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة للوحدات في المدن الجديدة، ضرورة تقديم خطاب تخصيص الأراضي ، ومحضر استلام الأرض ، ورخص البناء ، والوضع المالي الحالي ، وموافقة مجلس المدينة على الرهن .



كما يقدم البنك تمويل وحدات البيع بالتجزئة ولاغراض تجارية بحد أقصى للتمويل يصل إلى 70% من قيمة الوحدة ، وفترة السداد 10 سنوات ، ويشترط تقديم بطاقة الرقم القومى ، وخطاب جهة العمل ، ولأصحاب الأعمال التجارية الخاصة ، يتم تحديد إثبات الدخل المطلوب عند فحص كل حالة بالتفصيل ، ولابد من تقديم كشف حساب لآخر 6 أشهر، مع ضرورة تقديم إثبات الملكية المسجل للوحدة ، أو المبنى ، ورخصة البناء الرسمية ، وشهادة عمل عقارية ، وتقرير الضريبة العقارية المدقق .



ويوفر البنك منتج التمويل العقارى للمصريين العاملين بالخارج ، بحد أقصى تمويل نسبة 80% من قيمة القرض ، ومدة سداد تصل إلى 20سنة ، ويشترط تقديم بطاقة الرقم القومى ، وخطاب اعتماد حالي معتمد ومعترف به يؤكد الدخل من القنصلية المصرية أو السفارة بالخارج أو عقد عمل معتمد معترف به ومصدّق من وزارة الشؤون الخارجية في مصر ، ويتم تقديم المعلومات المطلوبة على كل وحدة ، مع إثبات الملكية المسجل والمؤهل ، ورخصة البناء الرسمية ، وشهادة عمل عقارية ، وتقرير الضريبة العقارية المدقق ، والمعلومات المطلوبة للوحدات في المدن الجديدة والمتمثلة فى خطاب تخصيص الأراضي ، وتقرير استلام الأرض ، ورخص البناء ، والوضع المالي الحالي ، وموافقة مجلس المدينة على الرهن ، وتمويل مشاريع البناء والتشطيب .



المصرف المتحد:

يقدم المصرف المتحد برنامجين متميزين للتمويل العقارى ، الأول برنامج الأفراد المتميز لشراء وتشطيب الوحدات السكنية والتجارية والإدارية ، وبرنامج مبادرة البنك المركزي المصري.

يتيح برنامج الأفراد المتميز للعملاء سعر عائد مميز ، وبتمويل حتى 80 % من قيمة الوحدة ، حيث يصل التمويل إلى 10 ملايين جنيه ، ومرونة في فترة السداد التى تصل إلى 15 سنة، ويتسم التمويل بسهولة السداد من خلال الفروع وماكينات الإيداع النقدي، بخلاف خدمة فورى للمدفوعات الإلكترونية ،ويتيح البنك التمويل لكافة الشرائح للموظفين، وأصحاب الأعمال، وذوي المهن الحرة، والمصريين العاملين بالخارج، والأجانب المقيميين.



وفيما يتعلق ببرنامج مبادرة البنك المركزي، يقوم المصرف المتحد بتمويل محدودي ومتوسطي الدخل من خلال المبادرة بعائد ثابت ومدعم خلال فترة التمويل طبقًا للبنك المركزي ، وبتمويل يصل إلى 85 % من قيمة الوحدة ، بأقساط شهرية متساوية طوال فترة التمويل ، مع إمكانية دمج دخل الزوج/ الزوجة لزيادة قيمة التمويل، وتصل فترة السداد إلى 20 سنة ، ويتيح البنك تمويل الوحدات السكنية الجاهزة المسجلة أو القابلة للتسجيل والوحدات السكنية بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة.



الكويت الوطنى- مصر:



يوفر بنك الكويت الوطني – مصر قرض التمويل العقارى بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أدنى، و4 مليون جنيه كحد أقصى مع خيار تقسيط القرض لمدة تصل إلى 15 عامًا، وتصل فترة السداد إلى سنة واحدة كحد أدنى، و15 سنة كحد أقصى.



أعلن البنك أن نسبة التمويل تصل إلى 85% من سعر الوحدة العقارية، كما يجب أن يكون بناء الوحدة مكتملًا وكاملة المرافق، ويشترط أن يكون عمر المقترض من 21 عامًا حتى 65 عامًا “عند تاريخ استحقاق القرض.