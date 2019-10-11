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مرأة

فستان لافت و مكياج صاخب .. جوهرة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة .. صور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
جوهرة
جوهرة
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هاجر هانئ
شاركت الراقصة جوهرة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها فى لبنان.

تألقت جوهرة فى الصور بإطلالة كلاسيك، مرتدية فستان سهرة طويل باللون الموف الفاتح، ويتسم التصميم بحزام عريض حول الخصر ووردة، كما تميز بشق من الجانب كشف عن ساقها، وقد حمل التصميم توقيع المصمم العالمى زهير مراد.

ونسقت مع إطلالتها صندل أنيق باللون الفضى وذا كعب عالى، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما اختارت مكياجا صاخبا.

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