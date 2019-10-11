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منوعات

غضب بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة ترتدي ملابس مكشوفة في أحد شوارع الرياض

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:16 ص
ترتدي ملابس مكشوفة
ترتدي ملابس مكشوفة أمام مركز تسوق شهير
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عزة عاطف
اجتاحت موجة غضب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر مقطع فيديو لسيدة تتجول في أحد شوارع الرياض بملابس "مكشوفة" تخالف الذوق العام المحدد بقوانين وضوابط في المملكة العربية السعودية.

وقد التقط مقطع الفيديو أمام مركز تسوق شهير بالرياض بواسطة أحد سائقي السيارات المارة على الطريق، متعجبًا من هذا المنظر الغريب على المجتمع، حيث ارتدت المرأة فستانًا أحمر ضيق جدًا وقصير يكشف أكثر مما يغطي، وذلك وسط دهشة من جميع المارة، بينما علق راكب آخر في السيارة خلال الفيديو متسائلًا عما إذا كان الشخص الواقف هو رجل أم امرأة في الحقيقة، بينما علق أحد مستخدمي موقع تويتر ساخرًا "هذا جنس ثالث".

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة لضبط مثل هؤلاء المخالفين للذوق العام في الأماكن العامة، جدير بالذكر أنه قد تم مؤخرًا إقرار لائحة المحافظة على الذوق العام والملابس اللائقة بالمملكة بحسب صحيفة المرصد، والتي تفرض عقوبة على كل من خالفها بغرامة قدرها 100 ريال لأول مرة و200 للثانية.
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