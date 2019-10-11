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فن

شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:07 ص
نجوم الفن فى عزاء
نجوم الفن فى عزاء الفنان طلعت زكريا
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قسم الفن
حضر عدد كبير من الفنانين عزاء الفنان طلعت زكريا، والذى أقيم مساء أمس الخميس فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين .

وكان على رأس هؤلاء الفنانين الفنان هشام ماجد، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى قمر ، المنتج محمود شميس، المذيعة هند رضا، عمرو مهدي، إسراء عبد الفتاح ، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر، والأب بطرس دانيال، ومحمد محمود، والكاتب وليد يوسف، أكرم حسنى، أحمد صيام، المخرج أحمد صقر، محمد الصاوى، ايهاب فهمى، أشرف زكى ، كريم فهمى ، هشام ماجد ، جلال الشرقاوى وأكرم حسنى بالإضافة الى الفنان محمد هنيدى ، أحمد السقا.

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، حيث توفى بعد 4 أيام من دخوله.
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
شاهد .. أبرز نجوم الفن المشاركين في ختام عزاء الفنان طلعت زكريا
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