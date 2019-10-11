نانسي عجرم والعسيلي يتألقان في سهرة غنائية بالقاهرة الجديدة ..صور

شارك النجمان نانسي عجرم ومحمود العسيلي في إحياء سهرة غنائية فى أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.



كان ضمن الحضور من نجوم الفن محمد فؤاد وأمل رزق ولقاء سويدان ورامي وحيد والإعلامي تامر أمين و الإذاعي أسامة منير



أحيا أولى فقرات الحفل محمود العسيلي الذي صعد علي خشبة المسرح مرددا أغنية "الليلة" والتي تفاعل معها الحضور بعدها قدم عدد من أغانيه المميزة منها "يا ناس"و “فوقي" و" انا مش مضمون"و" ملايين"، " يا حلم بعيد"،" في حتة تانية" و " تقدر تطير".. بالإضافة إلى أغنية " ابن مصر" التي أشعلت المزيد من حماس الحضور.



وخلال فقرته وجه عسيلي التحية للنجم الكبير محمد فؤاد والذي عبر عن سعادته وسط الحضور بالحفل .



اختتمت الحفل نانسي عجرم التي قدمت عدد كبير من اغانيها المحببة لدي الجمهور بداية من "الدنيا حلوه" ومرورا بأغاني "ما تيجي هنا" و"بدنا نولع الجو" و"احساس جديد"و"اه ونص" و"اطبطب وادلع" و"لو سألتك انت مصري" والتي أشارت خلالها إلى النجم محمد فؤاد والذي تفاعل معها وأطلق صافرات تشجيع لها ..بالإضافة إلى "اخاصمك اه" ، "معجبة مغرمة"، "عم بتعلق فيك"،" شيخ الشباب"، "ماشي حدي"، "قول تاني كده"،"لون عيونك" وختاما بأغنية "مين ده اللي نسيك".