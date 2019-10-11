أحمد ناجي يكشف عن شرط تولي الحضري منصب مدرب حراس المنتخب.. فيديو

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق أن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب السابق حارس كبير ومميز ويعتبر معجزة من معجزات كرة القدم حول العالم.



وأضاف أحمد ناجي في تصريحات لقناة " ام بي سي مصر " مشاركة الحضري خلال مباراة السعودية في كأس العالم روسيا 2018 جاءت بسبب جاهزيته و مستواه الرائع و ليس كنوع من التكريم كما تردد في هذا الوقت.



وتابع أحمد ناجي أن الحضرى بإمكانه أن يكون مدرب حراس مرمى جيد ولكن بشرط حصوله على دورات تدريبية لدراسة أصول التدريب مشددا أن الحضري سيحصل على دورة تدريبية تابعة للاتحاد الأفريقي خلال الفترة المقبلة.



وأكمل أن الحضري في حال حصوله على دورات تدريبية سيكون الأحق بتولي منصب مدرب حراس مرمى المنتخب.



