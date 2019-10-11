الهضبة يحتفل بعيد ميلاده الـ 58 والجمهور:عقبال مليون سنة

احتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 58 عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر الهضبة عمرو دياب صورة له احتفالا بعيد ميلاده الـ 58 ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "يا مان كل سنة وانت طيب يا هضبة" و "عقبال المليون سنة" و "هابي بيرث داي يا هضبة" و "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".



يذكر أن عمرو دياب أطلق عدة أغاني من ألبومه الجديد والتي أصبحت تريند منذ نزولها وخاصة يوم الثلاثاء وتحيرك وما زال الجمهور متشوق لنزول ألبومه.