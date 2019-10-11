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أخبار البلد

16 مرشحًا و77 للعضوية في إنتخابات قوية بنقابة الأطباء

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:58 ص
النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء إنتخابات التجديد النصفى
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القسم الميداني/ مصور إيهاب أشرف
تجرى النقابة العامة للأطباء انتخابات التجديد النصفى اليوم الجمعة فى مقر النقابة العامة للأطباء فى تمام التاسعة صباحًا، حيث يتنافس فيها خمسة قوائم وهم قائمة "الإستقلال" برئاسة د حسين خيري النقيب الحالى وقائمة "المستقبل" برئاسة د أسامة عبد الحى عضو مجلس النقابة الحالى وقائمة "أطباء مصر" برئاسة د أحمد رءوف أستاذ طب الأعصاب للأطفال وقائمة "التقارب" برئاسة د محمد نصر نقيب الأطباء بمحافظة الجيزة وقائمة "الحكماء" برئاسة د صلاح سالم نقيب الأطباء بشمال سيناء.

فيما يتنافس على مقعد النقيب 16 مرشحًا وعلى العضوية77 مرشحًا ، ويشرف على الانتخابات 56 مستشارًا قضائيًا من النقابة الإدارية ، وظهر الإقبال على الانتخابات قويًا من قبل الأطباء الناخبين على مستوى الجمهورية لاختيار مرشحهم الذين يرون فيه مستقبل الطب في مصر.
16 مرشحًا و77 للعضوية في إنتخابات قوية بنقابة الأطباء
16 مرشحًا و77 للعضوية في إنتخابات قوية بنقابة الأطباء
16 مرشحًا و77 للعضوية في إنتخابات قوية بنقابة الأطباء
16 مرشحًا و77 للعضوية في إنتخابات قوية بنقابة الأطباء
16 مرشحًا و77 للعضوية في إنتخابات قوية بنقابة الأطباء
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