16 مرشحًا و77 للعضوية في إنتخابات قوية بنقابة الأطباء

تجرى النقابة العامة للأطباء انتخابات التجديد النصفى اليوم الجمعة فى مقر النقابة العامة للأطباء فى تمام التاسعة صباحًا، حيث يتنافس فيها خمسة قوائم وهم قائمة "الإستقلال" برئاسة د حسين خيري النقيب الحالى وقائمة "المستقبل" برئاسة د أسامة عبد الحى عضو مجلس النقابة الحالى وقائمة "أطباء مصر" برئاسة د أحمد رءوف أستاذ طب الأعصاب للأطفال وقائمة "التقارب" برئاسة د محمد نصر نقيب الأطباء بمحافظة الجيزة وقائمة "الحكماء" برئاسة د صلاح سالم نقيب الأطباء بشمال سيناء.



