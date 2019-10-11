Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليوم .. ودية قوية للمنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا بالإسماعيلية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:51 ص
منتخب مصر الأوليمبى
منتخب مصر الأوليمبى
Advertisements
منتصر الرفاعى
يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة المدير الفني شوقى غريب فى الثامنة مساء تحديا وديا عندما يلتقى جنوب افريقيا بإستاد الإسماعيلية ضمن برنامج إعداد الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المنتظر أن يلتقى المنتخبان في مباراة ودية ثانية بعد غد الأحد .

واختتم المنتخب الأوليمبى تدريباته أمس علي الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة استعدادا للقاء جنوب أفريقيا الودي اليوم حيث توجه الفريق صباح اليوم الي الإسماعيلية حيث تقام مباراة جنوب أفريقيا.. جاء التدريب خفيفا وشهد تقسيمة ثم تسديد لركلات الجزاء.

من جانبه أكد رمضان صبحي كابتن المنتخب الأوليمبي أن الجميع لديه تصميم وعزيمة من أجل الفوز بالبطولة وعدم الاكتفاء بمجرد التأهل لاولمبياد طوكيو.

وقال صبحي إننا تعاهدنا على مصالحة الجماهير وإسعادهم ليكون خير تعويض عما حدث في بطولة الأمم الأفريقية للكبار، وأشاد بالروح الموجودة بين اللاعبين والجهاز الفني.

كما أكد الكابتن شوقي غريب ان الجميع جاهز للقاء اليوم والذي سيغلب عليه الجانب التكتيكي ولهذا فضلنا عدم اذاعته تليفزيونيا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التشكيل الرسمي.. صلاح محسن يقود هجوم المنتخب الأوليمبي في مباراة السعودية الودية

منتخب مصر الأوليمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا على السعودية وديًا .. فيديو

أول صدام بين حسام البدري وشوقى غريب قبل انطلاق أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

أحمد ناجي يكشف عن شرط تولي الحضري منصب مدرب حراس المنتخب.. فيديو

انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة

الغرباء في أحلامك هم أشخاص حقيقيون.. 5 أسرار مثيرة عن النوم

المفاجآت قادمة.. مرتضى منصور يتوعد كهربا.. ويكشف حقيقة توقيعه لـ الأهلي

غضب بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة ترتدي ملابس مكشوفة في أحد شوارع الرياض

أحمد ناجي يوجه رسالة مثيرة لـ شريف إكرامي

Advertisements

ميتشو السبب .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني

الزمالك يعلن ملعب مباراة جينيراسيون السنغالي وعدد الجماهير

ردا على كهربا .. الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي

أحمد شوبير يعلن موقف مجلس إدارة الأهلي تجاه رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب .. فيديو

أخبار الرياضة ..الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي .. موعد عملية الخطيب..الجنايني يفصح عن سر لأول مرة

الأسطورة.. رينيه فايلر يتغزل في الخطيب عقب التتويج بدرع الدوري المصري

المفاجآت قادمة.. مرتضى منصور يتوعد كهربا.. ويكشف حقيقة توقيعه لـ الأهلي

منافسو الأهلي مش حيناموا .. أحمد ناجي يكشف عن رأيه بـ فايلر ومجموعة الفريق بالبطولة الأفريقية

أحمد حسن يكشف كواليس إبعاد حسن شحاتة عن تدريب منتخب مصر

أحمد ناجي يوجه رسالة مثيرة لـ شريف إكرامي

نظرة الخطيب وكلمة الجنايني .. 5 مشاهد لا تفوتك في حفل تسلم الأهلي لـ درع الدوري الممتاز

اتهامات للكاف بالفساد بسبب أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات لاصقة ومكياج ناعم.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بملابس بسيطة ... شاهد إطلالة غادة عادل في أحدث ظهور لها .. صور

بـ البينك.. مايا دياب بإطلالة أنيقة للتوعية بمرض سرطان الثدي