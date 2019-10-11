اليوم .. ودية قوية للمنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا بالإسماعيلية

يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة المدير الفني شوقى غريب فى الثامنة مساء تحديا وديا عندما يلتقى جنوب افريقيا بإستاد الإسماعيلية ضمن برنامج إعداد الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



ومن المنتظر أن يلتقى المنتخبان في مباراة ودية ثانية بعد غد الأحد .



واختتم المنتخب الأوليمبى تدريباته أمس علي الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة استعدادا للقاء جنوب أفريقيا الودي اليوم حيث توجه الفريق صباح اليوم الي الإسماعيلية حيث تقام مباراة جنوب أفريقيا.. جاء التدريب خفيفا وشهد تقسيمة ثم تسديد لركلات الجزاء.



من جانبه أكد رمضان صبحي كابتن المنتخب الأوليمبي أن الجميع لديه تصميم وعزيمة من أجل الفوز بالبطولة وعدم الاكتفاء بمجرد التأهل لاولمبياد طوكيو.



وقال صبحي إننا تعاهدنا على مصالحة الجماهير وإسعادهم ليكون خير تعويض عما حدث في بطولة الأمم الأفريقية للكبار، وأشاد بالروح الموجودة بين اللاعبين والجهاز الفني.



كما أكد الكابتن شوقي غريب ان الجميع جاهز للقاء اليوم والذي سيغلب عليه الجانب التكتيكي ولهذا فضلنا عدم اذاعته تليفزيونيا.





