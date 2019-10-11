انطلاق مهرجان سوبر البراعم لأندية القاهرة اليوم

تبدأ اليوم الجمعة، منافسات مهرجان السوبر لقطاعات البراعم بأندية محافظة القاهرة، والتي تقام تحت إشراف منطقة القاهرة لكرة القدم.



ويشارك الأهلي في مهرجان السوبر بكافة فرق قطاع البراعم، وهي فرق مواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، علمًا بأن المباريات تقام بدون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصدًا للنقاط بلقبها.



وقررت منطقة القاهرة لكرة القدم إقامة مباريات مواليد ٢٠٠٨ على ملاعب النادي الأهلي بمدينة نصر، بينما يستضيف نادي إيروسبوت، مباريات مواليد ٢٠١٠، ويستضيف نادي المقاولون مباريات مواليد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩، فيما تنظم بطولة ٢٠٠٦ بنظام دوري من دورين وتقام المباريات على ملاعب الفريقين المتنافسين ذهابًا وإيابًا.



