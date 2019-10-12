برلماني يعلن عن مفاجاة بشأن توفير 95% من فرص عمل للشباب

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية التي تجلت في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين للاستثمار في مصر، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية ترتكز على تاريخ طويل وتعاون مستمر.



وأضاف " البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة الروسية لأول مرة تستثمر خارج بلادها وتتجه لعقد اتفاقية تجارية لإنشاء منطقة صناعية روسية مصرية بمحور قناة السويس، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى نقل الخبرات الصناعية المشتركة بين البلدين ويحقق الاستفادة من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب.



وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن أنشاء هذه المنطقة الصناعية في مصر ستوفر حوالي 95% من فرص العمل الجادة للشباب من عمالة ادارية وموظفين ومحاسبين وغير ذلك مما يصب في مصلحة المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.



يأتي ذلك بعد أن أكدت وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية علاقات استراتيجية ترتكزيأ على تاريخ طويل من التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك، مشيرًا الى أن هناك تفاهمًا كبيرًا بين القيادة السياسية المصرية والروسية لتعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.



وأشارت الوزارة إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة للوصول لنتائج فاعلة بمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، لافتًا الى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين لنقل الخبرات الصناعية الروسية للصناعة المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى من السوق الروسى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسى وشرق أوروبا ووسط آسيا.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزارة مع دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة للقاهرة تستغرق يومين وتستهدف عقد لقاءات ومشاورات مكثفة مع مسئولي الحكومة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وروسيا واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية المعروضة على جدول أعمال حكومتى البلدين خلال المرحلة الحالية.



وأوضحت الوزارة أن هناك فرصًا ضخمة لزيادة معدلات التبادل التجارى بين روسيا ودول القارة الأفريقية خاصة أن السلع الزراعية الأفريقية تتمتع برواج كبير بالسوق الروسى كما تستحوذ المعدات الصناعية الروسية على نسبة من واردات القارة الافريقية، مشيرًا الى أن حجم التجارة البينية بين روسيا ودول القارة الأفريقية بلغ العام الماضى نحو 20.5 مليار دولار منها 17.5 مليار دولار صادرات روسية ونحو 3 مليارات دولار صادرات من دول القارة الافريقية.



ونوهت بأن مصر تتابع عن كثب تطورات إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والتي ستسهم في دعم حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع لاسيما وانها ترتكز على 8 موضوعات رئيسية تشمل التجارة في السلع والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وتيسير التجارة والتعاون الجمركي وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الإلكترونية، مشيرًا الى أهمية فعاليات الجولة الثالثة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية والتي ستعقد بالقاهرة وتناقش موضوعات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وتسهيل التجارة والصحة الثنائية و العوائق الفنية امام التجارة.