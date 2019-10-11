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أخبار البلد

لمواجهة تركيا.. نجل القذافى يعلن تبرعه بـ 20 طائرة مسيرة لمساعدة الأكراد فى سوريا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:07 م
صدى البلد
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منار نور
أعلن سيف الإسلام القذافي نجل الراحل معمر القذافي، عن استعداده للتبرع بـ 20 طائرة لمساعدة الأكراد فى سوريا خلال قذف تركيا عليها. 

وغردت الصفحة الرسمية لسيف الاسلام عبر حسابه الشخصى تويتر : "الدكتور سيف الإسلام القذافي يعلن استعداده للتبرع بقيمة 20 طائرة مسيرة للمجاهدين الأكراد في سوريا".

وقال القذافي فى تغريدة اخرى: "الإخوان الذين اقنعوا أتباعهم أننا في ليبيا ملحدين وأعداء الإسلام تحالفوا مع الناتو الصليبي لقتل الشعب الليبي هم نفسهم الذين يقولون عن الشعب الكوردي ملاحدة على الرغم من كون عدد المساجد في كوردستان أكثر من مساجد الأتراك التي هي بالأساس مزارات سياحية لا أكثر".

وشنّت تركيا وفصائل سورية موالية لها، الأربعاء، هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، في وقت حذرت الأخيرة من أن يُسهم ذلك في إنعاش تنظيم داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات.

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