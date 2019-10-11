تبهر الجمهور.. سالي عبد السلام بالحجاب بعد صلاة الجمعة

نشرت المذيعة سالي عبد السلام صورة لها جديدة على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها جديدة.



وظهرت سالي بإطلالة جديدة وغير متوقعة بحجاب اسود يشبه الخليجيات ، وظهرت سالي بدون مكياج ولن تعتمد على باقي إطلالاتها ولكنها أظهرت الحجاب فقط.



وكتبت سالي في تعليق علي الصورة " # جمعة_مباركة ❤️❤️ # اللهم ارزقنا الرضا و الثبات والجهاد ... الجهاااد ❤️

على فكرة جهاد النفس!

واللي يحبطك انتِ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي؟

انك تسيب حقك في الهياخده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والأعظم هو جهاد أنك تكون من كاظمين الغيظ والعافين عن الناس

! خليهم هوا ... هوا يا رب😊🤣 # خدهم_يا_رب من وشنا❤️

# اللهم_بارك # اللهم_صل_وسلم_وبارك_على_نبينا_محمد



