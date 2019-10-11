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أخبار البلد

المهن التعليمية: اكتمال وصول وفود الدول المشاركة بمؤتمر اتحاد المعلمين العرب

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:30 م
خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين
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شيماء مجدي

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب عن اكتمال وصول وفود الدول المشاركة بمؤتمر اتحاد المعلمين العرب المقرر عقده غدًا السبت الموافق 12 أكتوبر 2019 بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة بحضور نقباء المعلمين العرب وهيئات مكاتبهم وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين والعديد من الشخصيات العامة بمصر والوطن العربي.

وستنطلق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد المعلمين العرب غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا بحضور 12 دولة عربية يمثلهم نقيب المعلمين في كل دولة وهيئة مكتبه ويعقب الجلسة الافتتاحية عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية على مدار ثلاثة أيام للخروج بتوصيات نهائية للدورة الحالية للاتحاد.

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد بعض القضايا التعليمية الهامة ومنها قضية تعليم أبناء اللاجئين والحفاظ على هويتهم الثقافية ومعادلة الشهادات العامة وتجفيف منابع الأمية وتوحيد مناهج العلوم والرياضيات بالبلاد العربية أعضاء الاتحاد.
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