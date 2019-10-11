إغلاق أبواب الاقتراع في انتخابات الأطباء على مستوى الجمهورية.. صور

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، غلق باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، وبدء عمليات فرز الأصوات.



ومن المقرر أن تعلن المحافظات المؤشرات الأولية للنتائج، وإعلانها رسميا خلال يومين، من قبل اللجنة العامة.



واجريت انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.



وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية.



ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.