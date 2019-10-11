خبير عن تأييد الإخوان لـ عدوان تركيا على سوريا: يدعمون من يوفر الحماية والمأوى.. فيديو

قال كرم سعيد الباحث المتخصص في الشؤون التركية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تركيا تريد اقامة منطقة امنة بعمق 30 كيلو مترا في الأراضي السورية وبطول 480 كيلو مترا على الحدود بين البلدين.



وأضاف كرم سعيد في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تدعم تحركات تركيا والعدوان العسكري على شمال سوريا، مضيفا:" دعم الحليف مهم ويجب على الإخوان دعم من يقدم الحماية والمأوى".



وتابع كرم سعيد:" وهناك علاقة ايديولوجية بين أردوغان والإخوان والجماعات الإسلامية، وقطر تدعم العدوان العسكري التركي على سوريا وهناك علاقة أوسع بين تركيا والتيارات الإسلامية في المنطقة".

