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توك شو

تعرف على سر تسمية منطقة وادي القرود بهذا الاسم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:24 م
ارشيفية
ارشيفية
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خالد محيي الدين
قال رئيس المجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن منطقة وادي القرود أطلق عليها ذلك الاسم، نظرا للعثور علي مقبرتين شهيرتين بالوادي الغربي والتي تعود للملك "أمنحتب 3" والملك "أي"، والتي تمتلئ بالمنظر الشهير لـ12 قردا، والذين يمثلون الساعات الاولي من ساعات "الأيميدو وات".

وأشار رئيس المجلس الأعلى للآثار، خلال مؤتمر صحفي أذاعه الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن نفس المنظر موجود داخل مقبرة الملك "توت عنخ امون"، لافتا إلي أن اسم الوادي تدرج وتعلق بشكل كبير بمظهر تلك القرود حتى أطلق عليه فيما بعد رسميا بوادي القرود.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للآثار، إلي أن المصطلح لذلك الوادي يسمي "الوادي الغربي"، حيث تم العثور علي الكثير من المقابر الملكية بتلك المنطقة.

وأضاف الدكتور "مصطفي وزيري" رئيس المجلس الأعلي للآثار، أن البعثة القائمة على التنقيب والاستكشاف بتلك المنطقة هي بعثة مصرية خالصة.
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