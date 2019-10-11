إزاي توصل شكوى لـ جهاز حماية المستهلك.. اعرف الطريقة.. فيديو

قال حسن هيكل، أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن مصر عرفت حقوق المستهلك بإصدار قانون حماية المستهلك في عام 2006 وأنه قبل ذلك القانون لم يكن هناك حماية للمستهلك في مصر.



وأوضح حسن هيكل، خلال حواره ببرنامج "مستقبلنا" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر كانت تراقب الأسعار من خلال مفتشي الضرائب في فترة الاقتصاد الاشتراكي الذي كان يتم العمل به في فترة الستينيات وبداية السبعينيات حتى تم التحول إلى نظام الاقتصاد الحر.



وأكد أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه بمجرد تحول مصر إلي نظام الاقتصاد الحر قام المنتجون والمستثمرون بعمل جمعيات لحمايتهم لذلك ظهرت الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات تحت مسمى حماية المنتجين والمستثمرين، ولكن من جانب المستهلك لم تتوفر له الحماية حتي عام 2006.



وتابع حسن هيكل، أن جهاز حماية المستهلك مازال صغيرا واعتماداتها صغيرة وعدد موظفيه محدود وانتشاره في المحافظات قليل يصل إلى 7 فروع فقط ولكن يتم التعويض عن ذلك عن طريق التكنولوجيا، لافتا إلى أنه في حالة وجود شكوى يجب الاتصال برقم 19588 للتواصل مع جهاز حماية المستهلك أو من خلال ابلكيشن تابع لجهاز حماية المستهلك أو من خلال استخدام أقرب مكتب بريد تقوم بتقديم الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ويبدأ الجهاز بالتحقيق في هذه الشكوي المقدمة.