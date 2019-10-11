Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إزاي توصل شكوى لـ جهاز حماية المستهلك.. اعرف الطريقة.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:49 م
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
Advertisements
قسم التوك شو
قال حسن هيكل، أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن مصر عرفت حقوق المستهلك بإصدار قانون حماية المستهلك في عام 2006 وأنه قبل ذلك القانون لم يكن هناك حماية للمستهلك في مصر.

وأوضح حسن هيكل، خلال حواره ببرنامج "مستقبلنا" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر كانت تراقب الأسعار من خلال مفتشي الضرائب في فترة الاقتصاد الاشتراكي الذي كان يتم العمل به في فترة الستينيات وبداية السبعينيات حتى تم التحول إلى نظام الاقتصاد الحر.

وأكد أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنه بمجرد تحول مصر إلي نظام الاقتصاد الحر قام المنتجون والمستثمرون بعمل جمعيات لحمايتهم لذلك ظهرت الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات تحت مسمى حماية المنتجين والمستثمرين، ولكن من جانب المستهلك لم تتوفر له الحماية حتي عام 2006.

وتابع حسن هيكل، أن جهاز حماية المستهلك مازال صغيرا واعتماداتها صغيرة وعدد موظفيه محدود وانتشاره في المحافظات قليل يصل إلى 7 فروع فقط ولكن يتم التعويض عن ذلك عن طريق التكنولوجيا، لافتا إلى أنه في حالة وجود شكوى يجب الاتصال برقم 19588 للتواصل مع جهاز حماية المستهلك أو من خلال ابلكيشن تابع لجهاز حماية المستهلك أو من خلال استخدام أقرب مكتب بريد تقوم بتقديم الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ويبدأ الجهاز بالتحقيق في هذه الشكوي المقدمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

مواطنون ضد الغلاء: لابد من تشديد عقوبة الغش التجاري.. والمواطن شريك في الرقابة.. فيديو

حماية المستهلك: 7 طرق لاستعادة حقك لو رفض التاجر الحل وديا

لو اتعرضت للغش التجاري.. تعرف على الطرق القانونية لاستعادة حقك

ترشيحاتنا

انخفاض جديد في أسعار نيسان nissan اليوم في مصر..تفاصيل

#لازم_نجيب_حق_قمر.. مجرم هارب يشوه وجه فتاة بـ مطواة في المطرية.. صور

بعد ظهورها مع محمد صلاح.. 20 إطلالة جريئة لعارضة الأزياء البرازيلية

طالب يضربه زملاؤه بـ وحشية داخل حمام مدرسة.. مشهد صادم

تركت طفلتها بمفردها 10 دقائق فعادت لتجد صدمة في انتظارها.. شاهد

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مأساوي.. اشتكته إلى مديره فانتقم منها بأسوأ طريقة ممكنة.. صور

بـ بنطال مقطع.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح