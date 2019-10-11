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رياضة

كلام نهائي.. رحيل نجمي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:21 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور على رحيل إثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم الحاجة إليهم في الوقت الحالي.

وقرر المجلس الابيض رحيل كل من محمد عنتر وحازم إمام في الشتاء من خلال إعارة الأول لأي نادي، بجانب الإستغناء عن الثاني لعدم الحاجة الفنية إليه بالإضافة إلى الاستقرار على عدم تجديد التعاقد له.

ويتبقى في عقد حازم إمام مع الزمالك موسم واحد فقط، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل بدون الرجوع إلى الزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري.
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