تعرف على اختصاصات مجمع اللغة العربية واللجان التابعة له

تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خدمات مجمع اللغة العربية التابع لها، والذي يتألف من مكتب المجمع من رئيس المجمع ونائبه والأمين العام، وأربعة يختارهم المجلس من أعضائه بأغلبية الحاضرين، وذلك لمدة أربع سنوات.





بينما يتكون مجلس المجمع من أربعين عضوًا من المصريين، وفي أثناء مؤتمره السنوي يتألف المجلس من ستين عضوًا بزيادة عشرين عضوًا من غير المصريين، طبقًا لنص المادة (5) من قانون المجمع رقم 14 لسنة 1982م.



يجوز للأعضاء الفخريين والمراسلين إلقاء البحوث في مجلس المجمع أو في مؤتمره، والاشتراك في المناقشة بموافقة رئيس المجمع. ويجتمع مجلس المجمع في مدد دورية كل سنة، وفقًا لما هو مبين باللائحة الداخلية، يحدد مجلس المجمع دورة عمله السنوية، وعدد جلساته، ومواعيدها، وتعطل الجلسات من أول شهر يونيه إلى آخر شهر سبتمبر من كل عام، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل وفي غير الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات مجلس المجمع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.



وتعد اختصاصات المجلس هي:



- النظر في كل مادة تتصل بأغراض المجمع أو وسائله.

- تأليف لجان من أعضائه دائمة، أو وقتية، يعهد إليها في بحث أعماله، وتضم من يرى من الخبراء بناءً على اقتراح اللجان المختصة.

- النظر فيما تنتهي إليه اللجان الدائمة أو المؤقتة من أعمال أو قرارات.

- النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد في مصر أو خارجها على المجمع مما يتصل بأغراضه.

- إقرار جدول أعمال المؤتمر الذي يعده الأمين العام.

- ندب من يمثلون المجمع في المؤتمرات والندوات والهيئات العلمية.

- انتخاب أعضاء المجلس، والرئيس ونائبه، والأمين العام، وأعضاء مكتب المجمع.

- النظر في قبول ما يرد للمجمع من تبرعات عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو غيرها، على ألا تتعارض مع أغراض المجمع، ولا يكون القبول نافذًا إلا بعد موافقة وزير التعليم، وبالنسبة للتبرعات التي ترد من جهات أو هيئات أجنبية يصدر بقبولها قرار من رئيس الجمهورية.





أُنشئ المجمع لتحقيق عدة أغراض، أهمها: المحافظة على سلامة اللغة العربية، وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون، وملائمة لحاجات الحياة المتطورة. والنظر في أصول اللغة العربية وأساليبها لاختيار ما يوسع ضوابطها، ويبسط تعليم نحوها وصرفها، وييسر طريقة إملائها وكتابتها. ودراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والحضارية وكذلك دراسة الأعلام الأجنبية، والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية، وبحث كل ماله شأن في تطوير اللغة العربية والعمل على نشرها.



وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض عمد المجمع إلى إنشاء عدة لجان مختلفة، وهذه اللجان تتكون من أعضاء المجمع، يعاونهم خبراء من أساتذة الجامعات وكبار الباحثين المتخصصين في مجال العمل بكل لجنة، ويعهد بأمانة تحريرها إلى أحد من العاملين الفنيين بالمجمع.



تألفت بعض لجان المجمع في دوراته الأولى، وبدأت تعمل وتنشط، ثم أخذت تنمو وتتكاثر مع اتساع آفاق الحضارة المعاصرة، في العلوم والآداب والفنون، وتنوعها وتفرعها في تخصصاتها المختلفة، التي تتطور يومًا بعد يوم. وقد بلغت هذه اللجان الآن اثنتين وثلاثين لجنة (*) على النحو التالي:



- لجنة المعجم الكبير.

- لجنة أصول اللغة.

- لجنة الألفاظ والأساليب.

- لجنة اللهجات والبحوث اللغوية.

- لجنة تيسير الكتابة العربية.

- لجنة الأدب.

- لجنة إحياء التراث العربي.

- لجنة علم النفس والتربية.

- لجنة الفلسفة والعلوم الاجتماعية.

- لجنة التاريخ.

- لجنة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا.

- لجنة القانون.

- لجنة الجغرافيا.

- لجنة الطب.

- لجنة الاقتصاد.

- لجنة علوم الأحياء والزراعة.

- لجنة الكيمياء والصيدلة.

- لجنة الهيدرولوجيا (علم المياه).

- لجنة الجيولوجيا.

- لجنة الفيزيقا.

- لجنة النفط.

- لجنة الهندسة.

- لجنة الرياضيات.

- لجنة الترشيح للجوائز.

- لجنة المعالجة الإلكترونية للمعلومات.

- لجنة الشريعة.

- لجنة ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون.

- لجنة المعجم الوسيط.

- لجنة المساحة والعمارة.

- اللجنة الثقافية.

- لجنة تعليم وتعلم اللغة العربية.

- لجنة اللغة العربية في وسائل الإعلام.