نصر سالم: أردوغان قطعة شطرنج لاستكمال مخططات 2011

قال اللواء "نصر سالم"، رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق، إن أردوغان يمثل دور لعبة الشطرنج في أيدي القوى العظمى لإستكمال مخطط 2011، لافتا إلي أن المنطقة العربية هدف لتلك القوى.



وتابع، "سالم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك محاولة لإجهاض كل القدرات والقوات العربية، بهدف تحول الدول العربية الكبري لدويلات صغيرة يمكن السيطرة عليها.



ونوه رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، اللواء "نصر سالم"، إلي أن تنظيم الإخوان المسلمين المتطرف كان له دور كبير في خطة التفكيك التي تقوم بها القوى العظمى في العالم.