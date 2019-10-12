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رياضة

احمد رمزي يكشف كواليس إيقاف التوأم في موسم دوري سيد عبد النعيم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:54 ص
حسام حسن وابراهيم
حسام حسن وابراهيم حسن
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حسن العمدة
كشف أحمد رمزي نجم الزمالك الأسبق، كواليس إيقاف التوأم حسام وإبراهيم حسن عندما كانا لاعبان في القلعة البيضاء موسم 2002/2003 عندما حصل أبناء ميت عقبة على الدوري.

قال رمزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: " لا يمكن أن ننكر ما قدمه حسام وإبراهيم حسن مع الزمالك، بعد مباراة معينة انفعل التوأم بعض الشئ وقرر الجهاز الفني استبعادهما".

وواصل: "استبعاد إبراهيم حسن استمر لنهاية الموسم، أما حسام حسن عاد للفريق قبل مواجهة الأهلي في الدور الثاني، عندما فاز الزمالك 3/1، بمباراتين أو ثلاثة".

واختتم: "قلت للاعبي الزمالك في المحاضرة الفنية قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في البطولة، أننا سنحتفل بالدوري، وهو ما تحقق".
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