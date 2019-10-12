احمد رمزي يكشف كواليس إيقاف التوأم في موسم دوري سيد عبد النعيم

كشف أحمد رمزي نجم الزمالك الأسبق، كواليس إيقاف التوأم حسام وإبراهيم حسن عندما كانا لاعبان في القلعة البيضاء موسم 2002/2003 عندما حصل أبناء ميت عقبة على الدوري.



قال رمزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: " لا يمكن أن ننكر ما قدمه حسام وإبراهيم حسن مع الزمالك، بعد مباراة معينة انفعل التوأم بعض الشئ وقرر الجهاز الفني استبعادهما".



وواصل: "استبعاد إبراهيم حسن استمر لنهاية الموسم، أما حسام حسن عاد للفريق قبل مواجهة الأهلي في الدور الثاني، عندما فاز الزمالك 3/1، بمباراتين أو ثلاثة".



واختتم: "قلت للاعبي الزمالك في المحاضرة الفنية قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في البطولة، أننا سنحتفل بالدوري، وهو ما تحقق".