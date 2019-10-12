طالب يتسلق عامود إنارة ويقوم بفعل غريب قبل دخول الطابور.. شاهد

قد يتسلق طلاب المدارس سور المدرسة أو الباص لكن أن يتسلق طالب عامود للإنارة في الشارع قبل دخوله للمدرسة هو الأمر المريب والغريب حقًا.



قام أحد طلاب مدرسة ثانوية بتسلق عمود للنور ارتفاعه يصل إلى 15 مترًا على الرصيف المقابل، قبل دخوله للمدرسة وقد قام بفعلة غريبة فوق العمود قبل أن ينزل.



حيث قام الطالب بالتأرجح فوق العامود يمينًا ويسارًا ثم نزل من عليه، كل هذا قبل بدء الطابور الصباحي بمدرسة بني أحد للتعليم الثانوي والمتوسط بمدينة القنفذة بالسعودية.



وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثار دهشة المستخدمين، تم الكشف عن أن الشاب قد فعلها مرارًا وتكرارًا قبل تلك المرة، والتي يعتبرها مهارة يستطيع فعلها باحتراف.