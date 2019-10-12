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أخبار العالم

القصف التركي على سوريا.. قوات أمريكية تخلي مواقعها في مدينة كوباني

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن القوات الأمريكية المتواجدة في مدينة كوباني شمال شرقي سوريا أخلت مواقعها بعد تعرض الموقع لهجوم من المدفعية التركية.

يأتي ذلك بعدما قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت إن القوات الأمريكية في محيط كوباني في شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "وقع الانفجار على بعد بضع مئات من الأمتار من موقع خارج المنطقة الآمنة وفي منطقة معروفة لدى الأتراك بوجود قوات أمريكية".

وقال البيان إن "القوات الأمريكية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية"، داعيا الجانب التركي إلى "تفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فورا".

وأوضح البيان "لا إصابات بين الجنود الأمريكيين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ما تزال تعارض العملية العسكرية التركية في سوريا وخاصة العمليات التركية خارج المنطقة الآمنة وفي المناطق التي يعلم الأتراك بوجود قوات أمريكية فيها".
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