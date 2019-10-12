شريف إكرامي يعلق على اختيار البدري للشناوي وعواد وبسام فى المنتخب .. فيديو

تحدث شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اختيار حسام البدري لمحمد الشناوي، حارس مرمي الأهلي، ومحمد عواد، حارس مرمي الزمالك، ومحمد بسام، حارس مرمي طلائع الجيش للمنتخب الوطني.



وتابع إكرامي، بمداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب ، ببرنامج "اللعيب"، عبر قناة " mbc masr": لا يوجد أفضل من الشناوي وعواد وبسام على الساحة للانضمام للمنتخب الوطني خلال هذه الفترة.



وأشار: أنه لا يحب أن يعلق على اختيار الجهاز الفني لاعب حارس مرمي، مؤكدا أن اختيار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري خلال هذه الفترة منطقية جدا.