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أخبار البلد

تعرف على طقس اليوم في المحافظات.. مائل للحرارة على الوجه البحري

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
طقس
طقس
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رامى المهدى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 22 34
دمياط 23 29
الإسماعيلية 19 35
السويس 22 33
المنيا 20 36
أسيوط 19 38
سوهاج 24 39
قنا 25 40
طنطا 21 32
الإسكندرية 22 30
مطروح 20 29
السلوم 19 28
سيوة 20 33
بورسعيد 23 30
الأقصر 26 41
أسوان 29 42
أبوسمبل 29 40
الوادى الجديد 25 41
شلاتين 27 36
أبو رماد 27 36
حلايب 29 34
رأس حدربة 28 34
العريش 21 31
رفح 21 30
رأس سدر 22 34
نخل 15 31
نويبع 25 33
طابا 20 31
كاترين 16 29
الطور 25 30
شرم الشيخ 26 35
الغردقة 25 34
مرسى علم 27 34
الفيوم 23 35
بنى سويف 23 35
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