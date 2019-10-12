Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد حلق رجل شعر زوجته...خطوات للتعامل مع الزوج العصبي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:12 ص
بعد حلق رجل شعر زوجته...خطوات
بعد حلق رجل شعر زوجته...خطوات للتعامل مع الزوج العصبي
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
ذكرت صحيفة " إنبندندت " البريطانية ، أن أحد الازواج في بنجلادش البالغ من العمر39 عاما ، قام بحلق شعر زوجته بآلة حادة لسبب غريب.

وأكدت الصحيفة ان السبب وراء حلق الزوج شعر زوجته هو عثوره على شعره أثناء تناولة الطعام.


ففى إطار هذا السياق كيف تتعامل الزوجة مع الزوج العصبي

أوضحت استشارى العلاقات الأسرية دينا عزيز، خطوات للتعامل مع الزوج العصبي وهى تشمل ما يلي.

تقبل وجود العديد من الخلافات على اتفة الأسباب.

محاولة اكتشاف الأسباب الحقيقية للخلاف والعمل على تجنبها.

أحذري من تجاهل الزوج العصبي فهذا الأسلوب فى التعامل يثير عصبيته.

تقبل مواجهة الزوج بعض مشاكل العمل والضغوط المادية.

عليك مناقشة زوجك فى بعض المشاكل عندما يهدء ومحاولة الوصول إلى حلول.

عليك بتجنب الحوار عند ملاحظة بدء اى نوع من انواع الشجار او الصوت العالى.

أحذري من انتقاده الدائم.


تجنبيه فى ثلاث أحوال عند تأخره عن موعد وعند شعوره بالجوع او الرغبة فى النوم.

عليك بالتنزعة، وممارسة الرياضة، ومحاولة أشغال النفس بعيدا عن التفكير بعصبية الزوج.






Advertisements

ترشيحاتنا

كنا أسياد القارة.. أحمد رمزي: الدوري وأفريقيا أهم من الكأس والكونفيدرالية

اخبار نادي الزمالك اليوم.. الزمالك يفاوض كهربا

شريف إكرامي يرد لأول مرة على عدم اقتناع فايلر بمستواه.. فيديو

اسألوا حازم إمام .. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. فيديو

أشرس أنواع السمك.. سمكة يمكنها البقاء حية خارج المياه

أخبار النادي الأهلي.. مفاجأة للمارد الأحمر قبل لقاء النجم الساحلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أحتضنها لمحمد صلاح.. اكتشف اسرار جمال أليساندرا أمبروسيو

حكاية وادي القرود .. مقابر ملوك مصر في عهد الدولة الحديثة.. صور

بـ فستان كب.. غادة عبد الرازق تثير ضجة علي السوشيال ميديا