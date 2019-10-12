بعد حلق رجل شعر زوجته...خطوات للتعامل مع الزوج العصبي

ذكرت صحيفة " إنبندندت " البريطانية ، أن أحد الازواج في بنجلادش البالغ من العمر39 عاما ، قام بحلق شعر زوجته بآلة حادة لسبب غريب.



وأكدت الصحيفة ان السبب وراء حلق الزوج شعر زوجته هو عثوره على شعره أثناء تناولة الطعام.





ففى إطار هذا السياق كيف تتعامل الزوجة مع الزوج العصبي



أوضحت استشارى العلاقات الأسرية دينا عزيز، خطوات للتعامل مع الزوج العصبي وهى تشمل ما يلي.



تقبل وجود العديد من الخلافات على اتفة الأسباب.



محاولة اكتشاف الأسباب الحقيقية للخلاف والعمل على تجنبها.



أحذري من تجاهل الزوج العصبي فهذا الأسلوب فى التعامل يثير عصبيته.



تقبل مواجهة الزوج بعض مشاكل العمل والضغوط المادية.



عليك مناقشة زوجك فى بعض المشاكل عندما يهدء ومحاولة الوصول إلى حلول.



عليك بتجنب الحوار عند ملاحظة بدء اى نوع من انواع الشجار او الصوت العالى.



أحذري من انتقاده الدائم.





تجنبيه فى ثلاث أحوال عند تأخره عن موعد وعند شعوره بالجوع او الرغبة فى النوم.



عليك بالتنزعة، وممارسة الرياضة، ومحاولة أشغال النفس بعيدا عن التفكير بعصبية الزوج.













