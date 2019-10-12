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برلمان

علي عبد العال يلتقي مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
عبد العال يلتقي مايا
عبد العال يلتقي مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
عقد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، جلسة مباحثات ثنائية على هامش زيارته لصربيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي وذلك في مقر الجمعية الوطنية الصربية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور على عبدالعال، عن شكره لرئيسة الجمعية الوطنية الصربية على حفاوة الاستقبال، مهنئًا البرلمان الصربي على حسن تنظيم أعمال اجتماعات الجمعية الـ 141 للإتحاد البرلماني الدولي.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الدكتور على عبدالعال، أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد البرلماني، مُقدرًا المواقف الصربية الداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا للجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في هذا المجال ومرحبًا بعقد مشاورات ثنائية مصرية صربية برلمانية حول مكافحة الإرهاب الدولي في النواحي التي تدخل في اختصاص البرلمان.

وأكد الدكتور على عبدالعال، على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة مستعرضًا في ذلك محاور برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري الطموح وحزمة القوانين والتشريعات التى تم إصدارها لتشجيع الاستثمارات في ضوء الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر خاصة في محور قناة السويس وفي المشروعات القومية العملاقة.

من جانبها، أعربت مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية عن تقديرها للتنامي الملحوظ في العلاقات المصرية الصربية والذي يعكسه كثافة الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين خاصة على الصعيد البرلماني مؤكدة على حرصها تعزيز العلاقات المصرية الصربية على كافة الأصعدة و المستويات. وحضر اللقاء السفير المصري في بلجراد السفير عمرو جويلي. 

جدير بالذكر أن رئيسة الجمعية الوطنية الصربية زارت مصر في ٢٣ يونية ٢٠١٩ واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، كما عقدت اجتماعا مع الدكتور علي عبدالعال في مقر مجلس النواب.
علي عبد العال يلتقي مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية
علي عبد العال يلتقي مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية
علي عبد العال يلتقي مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية
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