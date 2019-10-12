دليلك الكامل لتشغيل وضع الـ Dark Mode يدويا على الآيفون أو الأيباد

أصبحت ميزة الوضع الليلي أو كما يُطلق عليها البعض الـ (دارك مود) Dark Mode من أكثر الميزات التي تتناولها الصحف التقنية من أجل إخبارنا المزيد عنها منذ أعلنت آبل عن إضافتها في تحديث (آي أو إس 13) iOS 13 الجديد.





ويوفر نظام (آي أو إس 13) iOS 13 وضعًا مظلمًا على مستوى النظام، وعند تشغيله، يعيد هذا الوضع تعيين واجهة المستخدم بالكامل إلى اللونين الأسود والرمادي الداكن بما في ذلك خلفيات الهاتف.





وعلى الرغم من أنه يمكنك اختيار وضع (الدارك مود) Dark Mode أو الوضع العادي على آيفون iPhone أثناء عملية الإعداد الأولية، إلا أنه يمكن تغييره يدويًا في وقت لاحق.





وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "جادجيتس ناو" التقني طريقة تحويل هاتفك من الوضع المضئ إلى الوضع الليلي (الدارك مود) Dark Mode يدويًا على جهازك الآيفون الذي يعمل بنظام (آي أو إس 13) iOS 13 أو جهاز الآيباد الذي يعمل أيضًا بنظام (آي أو إس 13) iOS 13 .





وقبل البدء في أي خطوة، يجب أولًا التأكد من تثبيت نظام (آي أو إس 13) iOS 13 على أجهزة آبل





خطوات تشغيل وضع الدارك مود يدويًا:





1. افتح الإعدادات Settings على جهاز آيفون iPhone الخاص بك

2. توجه إلى قائمة العرض والسطوع Desplay & Brightness، وهناك ستجد خياران جديدان للوضع المظلم (الدارك مود) والوضع اعادي أو المضئ في أعلى الشاشة.

3. اضغط على الظلام لتمكين وضع الظلام





خطوات إضافية لتشغيل الوضع تلقائيًا وجدولته





- التشغيل التلقائي

إذا كنت تريد من هاتفك الذكي تشغيل الدارك مود تلقائيا مع اقتراب الليل فيمكنك جعله يعمل تلقائيا مع بداية غروب الشمس من خلال النقر فوي خيارات Options ثم قم بالضغط على (الوضع المضئ حتى غروب الشمس) Light until sunset وعند الاختيار، سيتم إغلاق الوضع المضئ تلقائيًا مع غروب الشمس لتشغيل الوضع المظلم بدلًا عنه.





-الجدولة

وإذا كنت تريد جدولة وضع الدارك مود (تشغيله في مواعيد مخصصة من اختيارك)، فحدد خيار "الجدول" Schedule ومن ثم أدخل الوقت والتفاصيل الأخرى المطلوبة.

بعد ذلك، سيتم تشغيل الوضع المظلم تلقائيًا في الوقت المحدد. كما يتيح نظام التشغيل (آي أو إس 13) iOS 13 للمستخدمين تشغيل وضع الدارك مود وإيقافه باستخدام (مركز التحكم) Control Center و (سيري) Siri.





للتنشيط باستخدام (سيري) Siri، ما عليك سوى قول (مرحبا سيري) "Hey Siri ، قم بتشغيل الوضع المظلم.



