علي جمعة لـ فتاة تريد إظهار رقبتها في الحجاب: دي مسخرة.. فيديو

حكم خلع الحجاب



ومن جانبه أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم خلع الحجاب بالنسبة للفتاة البالغة، فقال إن الله أمر المرأة والفتاة التي بلغت الحُلم، بارتداء الحجاب وستر عورتها التي تشمل جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين.



وأوضح «شلبي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم خلع الحجاب بالنسبة للفتاة البالغة؟ أن الله تعالى أنزل من فوق سبع سماوات قوله: « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.. الآية»، مؤكدًا أن كشف المرأة أو الفتاة البالغة شيئًا من عورتها، حرام شرعًا.



وحذر أمين الفتوى من التهاون بأوامر الله ومعصيته مشيرًا إلى قوله تعالى :«وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ» (14)النساء.



أرسلت فتاة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال أحد الدروس الدينية تقول فيه" هل يجوز لي خلع الحجاب أمام خطيبي في حضور الأهل والعائلة، وهل يجوز إظهار الرقبة في الحجاب"؟ .رد جمعة قائلا: لا يجوز لك خلع الحجاب أمام خطيبك نهائيا بإجماع العلماء والمذاهب الفقهية الأربعة لأنه مازال أجنبيا عنك . ولكن يجوز لك ذلك بعد عقد القران لأنه أصبح زوجك.وأضاف: أما عن حكم إظهار الرقبة في الحجاب فهذه مسخرة بنات ولا تحتاج الى فتوى فكيف ترتدين الحجاب وتظهري رقبتك منه ؟ ، والدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لـ أسماء بنت أبي بكر : " ( يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ) - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلى الله عليه وسلم .