حبس المتهمة بتعذيب الطفلة أماني في الدقهلية ٣ سنوات

قضت اليوم محكمة شربين الجزئية برئاسة المستشار هيثم ابو يوسف بالحبس ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمة "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 عاما" والمتهمة في القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين بضرب وتعذيب حفيدتها "أماني محمد سمير حافظ 6 أعوام بتهمة والتى تعد ثانى قضية لها.



وكانت المتهمة قد حضرت للمحكمة تحت حراسة امنية مشددة وتحدث القاضى مع المتهمة قائلا : "إنتي عملت كده ليه في أماني يا صفاء فقالت له "أقسم بالله ما عملت كده" فقال لها "هو إنتي عندك أولاد" فقالت له "إيوه عندي 4 اولاد " فقال لها "طيب وانتى كنتى بتعذيبي ولادك كده ولا ده نوع جديد من التربية " فقامت بوضع رأسها في الأرض ولم تجب.



فيما طالب أشرف عبد الوهاب محامي أسرة الطفلة بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لأن هذه القضية تعتبر جناية شروع في قتل و ليس جنحة لما قامت به المتهمة من أفعال كان من الممكن ان تؤدي إلى وفاتها كما حدث لشقيقتها جنة مطالبا احتياطيا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمة، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها السابق بحبسها.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى.



بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بالقيام بذلك والتعدى على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية" فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.



بتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، كما تبين من التقرير الطبي المبدئى للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



إلا انه عند استلامهم شقيقتها الأخرى أمانى تبين وجود إصابات بها وتم تحرير محضر بذلك وبتحويلها إلى مستشفى شربين تبين وجود آثار حريق على البظر ووجود آثار لحرق قديم في الشفرة اليسرى للجهاز التناسلى وأن غشاء البكارة سليم تمام ويلزم عرضها على الطبيب الشرعي للبت في الأمر.



الجدير بالذكر ان المتهمة تحاكم ايضا فى القضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شربين والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال المنصورة أمام الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات المنصورة والمتهمة فيها بتعذيب وقتل حفيدتها " جنة " والنى قررت المحكمة فى جلستها الاخيرة إيداعها مستشفى العباسية للامراض النفسية لإعداد تقرير عن سلامة قواها العقلية.