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منوعات

خطوات بسيطة لإنشاء صفحة لنشاطك التجاري على Facebook

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:46 م
Facebook Business
Facebook Business Page
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شيماء عبد المنعم
يوفر عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، فرصة مجانية لمستخدميه لتعزيز وعيهم بالعلامة التجارية من خلال المنصات الخاصة به، وبطريقة ما تساعد صفحة "Facebook Business" في زيادة المبيعات بالنسبة للشركات وأصحاب الصفحات، وأيضًا زيادة فرص التسوق والشراء عبر الإنترنت، لأن تلك الصفحات تتيح التواصل بين البائعين والمشترين.

وبحسب ما ذكرته مجلة "india today"، يمكنك إنشاء صفحة على فيسبوك مخصصة للأعمال التجارية الخاصة بك، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على فيسبوك واتباع الخطوات التالية لإنشائها.

الخطوة 1: سجل دخولك على صفحة فيسبوك الخاصة بك، ثم اضغط على الثلاث خطوط الأفقية للقائمة الجانبية، مرر لأسفل وقم بالضغط على خيار الصفحات "Pages".

الخطوة 2: من خيار الصفحات اضغط على زر إنشاء "Create" أعلى يمين الصفحة.

الخطوة 3: اضغط على زر بدء الاستخدام للموافقة على شروط صفحات فيسبوك، ادخل معلومات نشاطك التجاري مثل اسم النشاط التجاري الفعلي، وعروض الأعمال، إلخ.

الخطوة 4: تحميل صورة الملف الشخصي وصورة الغلاف.

الخطوة 5: قم بدعوة الأصدقاء لإعجاب بصفحتك والتسويق لصفحة أعمال فيسبوك الخاصة بك عن طريق النشاط على المنصة.
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