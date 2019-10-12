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رياضة

من أجل يوفنتوس.. إيمري تشان يصدم باريس سان جيرمان

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:39 م
إيمري تشان لاعب وسط
إيمري تشان لاعب وسط يوفينتوس
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القسم الرياضى
يحاول مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي بذل قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على لاعب وسط الفريق الألماني إيمري تشان، الذي انضم إلى صفوف السيدة العجوز، قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2018.

حيث أبدى مسئولو نادي باريس سان جيرمان اهتمامًا كبيرًا من أجل التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مستغلين أزمات اللاعب مع فريقه الحالي، بسبب عدم قيده في قائمة الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان حاول بكل الطرق التعاقد مع تشان، لتعزيز خط وسط فريق العاصمة الفرنسية، بعد التعاقد مع أندر هيريرا بالإضافة إلى إدريسا جانا جايي، إلا أن لاعب يوفنتوس رفض عرض النادي الباريسي.

وفضل إيمري تشان البقاء مع يوفنتوس وبذل قصارى جهده من أجل الحصول على فرصة حقيقة مع "البيانكونيري" في الفترة المقبلة، خاصة وأنه لم يشارك هذا الموسم سوى في 3 مباريات فقط، بواقع 78 دقيقة، منذ أن جاء ساري مديرًا فنيًا لليوفي.

ويحتل يوفنتوس حاليًا صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب نفس عدد رصيد النقاط، ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة النادي الإيطالي.
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