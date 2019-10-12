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رياضة

محمد صلاح يكشف كواليس تصويرغلاف GQ مع العارضة البرازيلية.. شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:42 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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منار نور
نشر الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهر محمد صلاح برفقة العارضة البرازيلية اليساندرا امبروسيو، خلال تصوير كواليس غلاف مجلة GQ . 

يذكر أن الفتاة التي ظهرت وهى تحتضن محمد صلاح على غلاف مجلة GQ هي العارضة البرازيلية اليساندرا امبروسيو، والتي يقترن اسمها بالعلامة التجارية المعروفة فيكتوريا سيكريت، خاصة وأنها شاركت في 17 عرضا من عروضها.

وولدت البرازيلية يوم 11 أبريل عام 1981، في مدينة إيريتشيم في ولاية ريو جراندي دو سول في البرازيل.
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