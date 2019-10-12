Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم توتنهام يقترب من بايرن ميونخ في يناير القادم.. وكوتينيو بـ 120 مليون يورو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:57 م
إريكسن
إريكسن
Advertisements
عمر سلامة
أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم ، رغبة إدارة بايرن ميونخ في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، الذي ينتهي عقده في صيف 2020.

ورغم رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، يبدو الأمر صعبًا بسبب رفض زين الدين زيدان إتمام التعاقد في يناير القادم.

ومن المتوقع أن يرحل إريكسن مجانًا بعد نهاية الموسم الحالي إلى أي فريق آخر، لذلك يريد النادي البافاري الحصول على خدماته قبل أن يحسم الريال الصفقة.

في المقابل، تنتهي فترة إعارة البرازيلي فيليبي كوتينيو مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في العقد يسمح بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توتنهام يسرع مفاوضات ضم كوتينيو

بايرن ميونخ يرغب في ضم كوتينيو نجم برشلونة

بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل عقد كوتينيو

كوتينيو يصل ألمانيا للانضمام إلى بايرن ميونخ.. فيديو

رسميا.. بايرن ميونخ يضم كوتينيو

كريستيان إريكسن يقترب من ريال مدريد وبوجبا يبتعد عن الصورة

ترشيحاتنا

عقب تلقيه إنذاراً على يد محضر.. محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بعد التطوير

بيان برلماني عاجل للحكومة لإعلان خطتها لتوفير المياه

صحيفة سعودية تفجر مفاجأة بشأن راتب جروس مع الأهلي السعودي

الموت يفجع إبراهيم عبدالخالق لاعب الإنتاج الحربي

عدم الخشوع في الصلاة هل يبطلها.. دار الإفتاء ترد

بسبب الإصابة.. تعرف على أول الغائبين عن لقاء الأهلى والنجم الساحلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور

بـ جيب قصيرة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية