نجم توتنهام يقترب من بايرن ميونخ في يناير القادم.. وكوتينيو بـ 120 مليون يورو

أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم ، رغبة إدارة بايرن ميونخ في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، الذي ينتهي عقده في صيف 2020.



ورغم رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، يبدو الأمر صعبًا بسبب رفض زين الدين زيدان إتمام التعاقد في يناير القادم.



ومن المتوقع أن يرحل إريكسن مجانًا بعد نهاية الموسم الحالي إلى أي فريق آخر، لذلك يريد النادي البافاري الحصول على خدماته قبل أن يحسم الريال الصفقة.



في المقابل، تنتهي فترة إعارة البرازيلي فيليبي كوتينيو مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في العقد يسمح بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو.