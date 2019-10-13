طلب إحاطة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بدمياط

قال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب احاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بدائرة كفر سعد و البطيخ محافظة دمياط.



أضاف "الحصي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، هناك إشكالية في مشروعات الصرف الصحي في هذه الدوائر حيث قامت الحكومة منذ فترة كبيرة بالبدء في هذه المشروعات حتى الان لم تقوم باستكمال ماقامت به أن هذه المناطق في أمس الحاجة إلى هذه المشروعات.



وأشار وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان إلى أن بعض المواطنين قاموا بالتبرع بقطع من الأراضي التي يمتلكونها لإنشاء منافع لهذه المناطق من مدارس وصرف صحي وغيرها ولكن الحكومة امتنعت عن أخذ هذه الأراضي بسبب معايير وضعتها غير منطقية.



وأكد النائب إلى أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لتوجيهه إلى رئيس الحكومة والجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الأمر لتحقيق وبيان سبب تأخر الحكومة في استكمال المشاريع الخاصة بالصرف الصحي، وبيان معرفة قرار الحكومة بوقف التبرع بالأراضي.