بدون أدوية.. فاكهة شهيرة تساعد على فقدان الوزن والتخلص من السمنة



قرفة

كورن فليكس

شرائح التفاح

عسل



التحضير:





نضع شرائح التفاح من العسل والقرفة ونخلطهم مع اللبن.



فطائر التفاح



1/2 كوب زبدة

1/2 كوب سكر

2 بيض

3/4 كوب عصير التفاح الطبيعي

1 3/4 كوب دقيق

واحد ملعقة بيكنيج باودر

رشة ملح



- التحضير:



نقوم بخلط الزبدة مع السكر والدقيق والبيض والملح، ومن ثم نقوم بعجنهم بعصير التفاح.



وهناك مشروب التفاح اللذيذ الذي يساعد على فقدان الوزن والاحساس بالشبع:



المكونات



تفاح

قرفة

رقائق الشوفان

اللبن

تمور مجففة



االتحضير:



نقوم بخلط المكونات فى الخلاط وصنع مشروب لذيذ يساعدك على الاحساس بالشبع.





تشير دراسات من جامعة هارفارد إلى أن التفاح من الفاكهة التي تساعد على فقدان الوزن والفوز في هذه المعركة الشرسة نتيجة لإحتوائه على مضادات للأكسدة التي تبطئ وتمنع زيادة الوزن.وأكدت الدراسات أن التفاح عنصر أساسي من عناصر الحياة الصحية لذلك قدم موقع power of positivity وصفات سحرية تساعد على حرق الدهون ومن أبرز هذه الوصفات: