تصريحات مزيفة.. محامي سيف الإسلام القذافي ينفي إرسال طائرات لـ سوريا

"لا يمتلك الدكتور سيف الإسلام القذافي أية حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي".. هكذا نفى خالد الزائدي محامي الدكتور سيف الإسلام القذافي كل ما ينسب من تصريحات لـ سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، نافيا قطعا إطلاق سيف الإسلام أي تصريحات من خلال مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أو تويتر.



وكتب حساب منسوب لـ سيف الإسلام القذافي على تويتر، إنه مستعد لـ مساعدة الأكراد السوريين بعشرين طائرة مُسيرة في حربهم ضد القصف التركي، وهو ما نفاه محامي القذافي جملة وتفصيلا، موضحا أنه لا يتعاطى مع الموقف السياسي حاليا من خلال أي تصريحات أو بيانات على أي حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد الزائدي أنه حذر مرارا وتكرارا من فكرة التصريح على لسان سيف الإسلام القذافي، أو نسبة أي حسابات شخصية له على وسائل التواصل، وأنها حسابات لا يتحمل القذافي ما ينشر بها.