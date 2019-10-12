بجاحة تركية ردا على الرفض الدولى لاحتلال سوريا: لا نخشى العزلة

أطلقت أنقرة رسميا ما سمته عملية "نبع السلام" يوم الأربعاء الماضي، لمطاردة جماعة كردية في مقدمتها "وحدات حماية الشعوب" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في شرق الفرات بشمال سوريا.



واستهانت تركيا بالرفض الدولي لهذا الغزو لشمال سوريا، قائلة إنها لن تستمع إلى أحد، عندما يتعلق الأمر بالأمن، على حد تعبير وزير خارجيتها.



وخلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال أحمد جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي إنه لن يعلق على قرار علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني تعليق زيارته إلى إسطنبول، قائلا إنه بالتأكيد لديه أسبابه.



وردا على سؤال حول هل تخشى تركيا العزلة الدولية نتيجة لغزو سوريا، رد جاويش أوغلو قائلا إن بلاده لا تخشى العزلة، وإنها تحارب الإرهاب، واصفا الإرهاب بأنه "عدو مشترك".



وقال الوزير التركي إنه "إذا كانت لدى بعض الدول معايير مزدوجة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فهذه هي مشكلتهم، نحن لسنا خائفين من العزلة، إذا كانت الحقيقة إلى جانبنا، لأننا نهدف إلى مكافحة الإرهاب".

