بـ خمسة جنيهات.. وصفة منزلية للاعتناء بالأظافر

الأظافر لا تقل أهمية عن الاعتناء بالبشرة والجسم، فقد تلجأ النساء لإخفاء أظافرها عن العامة بسبب سوء تنظيفها وقلة الاهتمام بها من خلال استخدام طلاء الأظافر، أو باستخدام مواد خاصة للعناية بالأظافر لكنّها تحتوي على مواد كيميائية.



وهناك خلطة منزلية بسيطة تساعد على نظافة وبياض الأظافر وهي:



المكونات

عصير الليمون

ماء ورد



الطريقة

- قومي بمزج معلقتين من عصير الليمون مع نفس المقدار من ماء الورد.

- قومي بنقع أظافرك واتركيها لمدة ربع ساعة.