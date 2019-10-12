برلماني: أردوغان يسعى لإعطاء تنظيم داعش قبلة الحياة

أدان المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن العدوان التركى السافر بقيادة رجب طيب أردوغان على الأراضى العربية السورية، معتبرا أن ما يحدث الآن على مسمع ومرأى العالم جريمة حرب مكتملة الأركان ومحاولة لإعطاء قبلة الحياة لتنظيم داعش الإرهابى.



وقال " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم، إن مافعله اردوغان دلالة واضحة علي أنه أصبح ارهابيا ومجرم حرب، مؤكدا أن نهايته اقتربت وستكون على يد الاحرار من الشعب التركى وسيتم تقديم اردوغان وعصابته الارهابية داخل تركيا للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية بعد ان تلوثت يداه بدماء الأبرياء فى سوريا وليبيا والعراق.



وتساءل النائب أمين مسعود، عن الصمت الدولى خاصة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه الاعمال الارهابية التى ارتكبها اردوغان؟، مطالبًا بسرعة تدخل المجتمع الدولى لوقف اردوغان عن أعماله الارهابية وسرعة تقديمه للمحاكمة العاجلة حتى يكون عبرة للدول والأنظمة التى تمول وتسلح وتشجع وتؤوى الارهاب والارهابيين على اراضيها.



وطالب " مسعود " من مجلس الأمن الدولي إعمال المبادئ الراسخة لحماية السيادة الوطنية للدولة السورية وحماية الشعب السورى من أصول كردية من عمليات التطهير العرقي محذرا من تكرار المجازر التى حدثت ضد الأرمن ضد الشعب السورى مناشدا جميع الدول العربية بطرد سفراء الارهابى اردوغان منها ومقاطعة جميع المنتجات التركية.